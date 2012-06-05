МАГАТЭ: У Ирана достаточно урана для создания нескольких ядерных бомб

Запасов низкообогащенного урана у Ирана достаточно для создания нескольких ядерных бомб.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении представителя США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Роберта Вуда, передает ИТАР-ТАCC.

"Иран действительно ускорил производство низкообогащенного урана, - отметил он. - Нет нужды в таких запасах или таком ускорении программы, и мы хотим заметить, что запасов урана хватит для производства нескольких ядерных бомб".

Р.Вуд также напомнил, что эксперты МАГАТЭ хотели бы получить доступ к военному полигону Парчин.