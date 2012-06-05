МАГАТЭ: У Ирана достаточно урана для создания нескольких ядерных бомб
21:23, 05 июня 2012Мир
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В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что Иран ускорил производство низкообогащенного урана.
МАГАТЭ хочет получить доступ к полигону Парчин
Запасов низкообогащенного урана у Ирана достаточно для создания нескольких ядерных бомб.
Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении представителя США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Роберта Вуда, передает ИТАР-ТАCC.
"Иран действительно ускорил производство низкообогащенного урана, - отметил он. - Нет нужды в таких запасах или таком ускорении программы, и мы хотим заметить, что запасов урана хватит для производства нескольких ядерных бомб".
Р.Вуд также напомнил, что эксперты МАГАТЭ хотели бы получить доступ к военному полигону Парчин.
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