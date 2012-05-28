Распад еврозоны не должен застать банкиров врасплох

Хотя и не ожидает, что они пригодятся. Об этом сообщил президент швейцарского ЦБ Томас Йордан в интервью местной прессе.



"Мы должны быть готовы на случай падения валютного союза, хотя лично я не верю в такой сценарий", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.



По словам главы ЦБ, специальная рабочая группа, которой поручено разработать комплекс потенциальных мер поддержки национальной экономики после гипотетического развала еврозоны, уделяет особое внимание инструментам сдерживания курса швейцарского франка. Предполагается, что в случае эскалации кризиса евро валюта Швейцарии еще сильнее укрепится в статусе "тихой гавани", что ударит по экспортному сектору и индустрии туризма.



Одна из потенциальных мер стабилизации курса франка - режим валютного регулирования, при котором монетарные власти будут напрямую контролировать приток капитала в страну, указал Т.Йордан.



