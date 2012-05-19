В Великобритании началась эстафета Олимпийского огня
14:44, 19 мая 2012Мир
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Обладатель трех золотых медалей Олимпийских игр, чемпион мира по парусному спорту Бэн Эйнсли начал эстафету передачи Олимпийского огня с мыса Ленд-Энд в британском графстве Корнуэл.
Огонь будут передавать по территории страны на протяжении 70 дней
Как сообщает Би-Би-Си, спортсмен стал первым из восьми тысяч участников эстафеты по Великобритании, среди которых будут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в частности, несовершеннолетние.
Огонь будут передавать по территории страны на протяжении 70 дней, которые предшествуют церемонии открытия летней Олимпиады в Лондоне.
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