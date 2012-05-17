Московские оппозиционеры ищут новое место для протеста (видео)

Перед тем полиция задержала на этом месте около трех десятков человек, среди них - один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, сообщает Радио Свобода.

Оппозиция заявляет, что никто из участников не нарушал никаких законов, поэтому задержания абсолютно беспочвенны.

Бессрочная гражданская акция проходит в знак протеста против вступления Владимира Путина на пост президента России.

В среду утром полиция ликвидировала оппозиционное городок на Чистопрудном бульваре возле памятника Абаю Кунанбаеву, которое имело символическое название «Окупаев Абай».