Московские оппозиционеры ищут новое место для протеста (видео)
09:20, 17 мая 2012Мир
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Несколько сотен оппозиционных активистов в четверг утром оставались на Кудринской площади в Москве и обсуждали свои дальнейшие шаги.
Илью Яшина (на самокате) задержала полиция, фото radiosvoboda.org
Перед тем полиция задержала на этом месте около трех десятков человек, среди них - один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, сообщает Радио Свобода.
Оппозиция заявляет, что никто из участников не нарушал никаких законов, поэтому задержания абсолютно беспочвенны.
Бессрочная гражданская акция проходит в знак протеста против вступления Владимира Путина на пост президента России.
В среду утром полиция ликвидировала оппозиционное городок на Чистопрудном бульваре возле памятника Абаю Кунанбаеву, которое имело символическое название «Окупаев Абай».
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