СМИ: Российский самолет «Сухой» подвел компьютер

Как сообщает газета « Сегодня» (№105 от 15 мая), наиболее вероятной причиной крушения остается ошибка экипажа, которая привела к тому, что самолет врезался в гору. Но так и не ясно, почему же борт запросил разрешение на снижение высоты ниже уровня гор.

Однако есть и версия, что пилоты невиновны, а подвело компьютерное оборудование самолета. «Сухой» - первый российский самолет, который полностью компьютеризирован, то есть управление практически полностью происходит в автомате, а у летчика вместо штурвала – джойстик, при помощи которого он управляет тягой двигателя.

Пилот мог запросить снижение высоты после того, как обогнул Салак и вышел на равнину, где собирался садиться. Но из-за сбоя в компьютерной программе самолет вдруг развернуло на 150 градусов, и он врезался в гору. В таком случае у летчиков не было шансов изменить ситуацию.

Российские журналисты также выяснили, что в Индонезию должен был лететь другой SuperJet, который успешно отлетал в Казахстане и Пакистане. Однако в Пакистане с ним что-то случилось и его вернули в Россию. Вместо него в Индонезию послали самолет, который к испытаниям изначально не готовили.

В то же время, российские эксперты, прибывшие в труднодоступный район катастрофы, еще не приступили к изучению самописцев. По сообщению местного новостного портала Detik.com, «черные ящики» оказались на дне полукилометрового ущелья горы Салак и пока ливни не позволяют поднять их наверх. Отмечается, что из-за специфических метеоусловий там нередко случаются катастрофы.

На данный момент не ясно, кто будет вести расшифровку самописцев, поскольку индонезийская сторона настаивает, что расследование должно проходить на их территории.

По данным на вчерашний вечер, были обнаружены не все тела погибших. Не исключено, что большинство погребено под 10-метровым слоем земли, обвалившемся в результате удара самолета о гору. По словам экспертов, опознание может занять годы.

Как известно, самолет Sukhoi SuperJet-100 разбился в Индонезии 9 мая 2012 г. На его борту находились граждане пяти стран – более 40 человек, в том числе восемь россиян. Лайнер врезался в гору Салак на высоте 5200 футов (1,6 км).