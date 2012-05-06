Лидеры оппозиции призвали россиян не расходиться с Болотной

18:36, 06 мая 2012
Мир
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Участники митинга во время задержания лидеров оппозиции скандировали «Позор».

Московская полиция задержала лидеров оппозиции Сергея Удальцова, Бориса Немцова и Алексея Навального, призвавших участников митинга не расходится с места его проведения.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, С.Удальцова стянули прямо со сцены, Б.Немцова и А.Навального – возле сцены.

«Я вас прошу не расходится», - призвал Б.Немцов.

По его словам, это приведет к тому, что «действующая власть будет без проблем править еще 6 лет».

Б.Немцов заявил, что власти сорвали митинг и выключили звукоусилительную аппаратуру.

С.Удальцов заявил, что люди не для того выходили на митинги, чтобы просто так уйти.

«Мы не уйдем», - заявил он, после чего был задержан.

Участники митинга во время задержания лидеров оппозиции скандировали «Позор»

Невзирая на задержания, на Болотной площади остается много людей.

Российская оппозиция на Болотной. Фото из микроблога Данилы Линдэле

 

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