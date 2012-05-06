Лидеры оппозиции призвали россиян не расходиться с Болотной

Московская полиция задержала лидеров оппозиции Сергея Удальцова, Бориса Немцова и Алексея Навального, призвавших участников митинга не расходится с места его проведения.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, С.Удальцова стянули прямо со сцены, Б.Немцова и А.Навального – возле сцены.

«Я вас прошу не расходится», - призвал Б.Немцов.

По его словам, это приведет к тому, что «действующая власть будет без проблем править еще 6 лет».

Б.Немцов заявил, что власти сорвали митинг и выключили звукоусилительную аппаратуру.

С.Удальцов заявил, что люди не для того выходили на митинги, чтобы просто так уйти.

«Мы не уйдем», - заявил он, после чего был задержан.

Участники митинга во время задержания лидеров оппозиции скандировали «Позор»

Невзирая на задержания, на Болотной площади остается много людей.