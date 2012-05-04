Двойной теракт в Дагестане: 13 погибших, 110 пострадавших

Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Тринадцать погибли. Восемьдесят три человека госпитализированы, находятся в больницах, и еще 26-ти помощь была оказана на месте", - сказал источник.

Он уточнил, что 21 пострадавший находится в тяжелом состоянии, 47 - в среднем.

Данные по погибшим и пострадавшим продолжают уточняться. Источник в силовых структурах республики ранее не исключил, что всего в результате двойного теракта могли погибнуть до 20 человек.

Первый взрыв у поста полиции произошел вчера вечером, через некоторое время прогремел второй.

По предварительным данным, возле поста полиции на выезде из Махачкалы в сторону Ставропольского края взорвался автомобиль со смертником. Взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль "Лада-Приора" был остановлен для проверки документов. В результате взрыва на посту и прилегающей территории возник пожар.

Позже, во время оказания медицинской помощи пострадавшим и при локализации пожара сработало второе взрывное устройство, которое было установлено, как предполагается, в припаркованном вблизи поста ДПС автомобиле "Газель".

В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили факт двойного теракта.