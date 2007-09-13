У мусульман начался Рамадан

Мусульмане всего мира вчера вечером вступили в священный месяц Рамадан, во время которого, согласно преданию, Пророку Мухаммеду был ниспослан Коран, передает NEWS.ru.

Этот месяц у приверженцев ислама принято проводить в посте и молитве, воздерживаясь в светлое время суток от еды и питья. Считается, что любое доброе дело, совершенное в дни Рамадана, воздается от Всевышнего в 70 раз больше, чем в другом, так же и грехи, совершенные в этом месяце, превышают совершенные в другое время. В последние дни поста верующим положено раздавать очистительную милостыню (садаку), что обязательно для каждого правоверного, не испытывающего нужду.

Помимо времени духовного очищения и совершенствования, Рамадан для мусульманина - это всегда память об откровении, когда в ночь на 27-е число месяца Пророку Мухаммеду началось ниспослание Корана.

Окончание Рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он приходится на 12 октября.