В боях в Судане погибло около 1500 человек

Президент Судана Омар Башир прибыл в понедельник в нефтеносный район Хеглиг, оспариваемый его страной и Республикой Южный Судан (РЮС), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Южносуданские войска 12 апреля вторглись в Хеглиг в штате Южный Кордофан, который решением постоянной палаты третейского суда в Гааге отнесен к территории республики Судан, но 20 апреля обязались полностью покинуть его в течение трех дней. Как сообщил тогда министр информации Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин, власти РЮС приняли решение о выводе войск только после просьб США и ООН. Тем не менее, руководство Судана считает вывод южносуданских войск своей победой в борьбе за территории.

По данным Франс Пресс, самолет с Баширом на борту приземлился в аэропорту Хеглига в 12.50 по местному времени (13.50 мск). Президент Судана был одет в военную форму. "Мы победили их", - сказал он, сравнив власти Южного Судана с вредоносным насекомым, которого необходимо извести.

Ранее в понедельник Франс Пресс со ссылкой на представителя армии Судана сообщило, что в боях погибли 1,2 тысячи южносуданских военных. Военнослужащих Судана погибло не менее 230.

Из-за возобновившихся в апреле боестолкновений в нефтеносных приграничных районах власти Судана объявили о прекращении переговоров с республикой Южный Судан, которые велись в столице Эфиопии Аддис-Абебе по инициативе Афросоюза для прекращения военных действий между двумя странами. Новый конфликт сделал невозможным реализацию согласованного ранее договора о демаркации общей границы (1,8 тысячи километров). Судан заявил, что не пойдет на возобновление переговоров, если Южный Судан не отзовет свои войска из Хеглига.

С начала 2012 года Хартум и Джуба несколько раз заявляли о возможности начала войны. В нефтедобывающих районах Южного Судана сложилась напряженная обстановка из-за действий повстанческих группировок, которые, как считают южане, поддерживает Хартум. В свою очередь, Судан обвиняет южан в спонсировании мятежников "Суданского народно-освободительного движения - Север" в приграничных штатах Южный Кордофан и Голубой Нил, где находятся суданские нефтяные месторождения. Кроме того, власти обеих стран регулярно обвиняют друг друга в стремлении свергнуть правящие режимы.