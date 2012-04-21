Во Франции объявлен "день тишины"

Кандидатам в президенты запрещено агитировать, а социологам - публиковать данные опросов общественного мнения. Мораторий будет действовать до окончания голосования. За нарушение назначен штраф в 75 тыс. евро, сообщает Би-би-си.

Нынешний президент Николя Саркози провел последний митинг в заключительный день агитации, призвал своих сторонников мобилизироваться и выбрать "сильную Францию".

Его соперник - кандидат от социалистов Франсуа Олланд - подчеркнул необходимость экономического роста, а не строгих мер экономии для решения финансовых проблем страны.

В первом раунде выборов главы государства примут участие 10 кандидатов.

См также "Франция: президент богатых против социалиста"