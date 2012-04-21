Во Франции объявлен "день тишины"
01:46, 21 апреля 2012Мир
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Во Франции объявлен "день тишины" накануне президентских выборов.
Франция: президент богатых против социалиста
Кандидатам в президенты запрещено агитировать, а социологам - публиковать данные опросов общественного мнения. Мораторий будет действовать до окончания голосования. За нарушение назначен штраф в 75 тыс. евро, сообщает Би-би-си.
Нынешний президент Николя Саркози провел последний митинг в заключительный день агитации, призвал своих сторонников мобилизироваться и выбрать "сильную Францию".
Его соперник - кандидат от социалистов Франсуа Олланд - подчеркнул необходимость экономического роста, а не строгих мер экономии для решения финансовых проблем страны.
В первом раунде выборов главы государства примут участие 10 кандидатов.
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