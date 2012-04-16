Норвежский террорист Брейвик расплакался в суде

Как передает РИА «Новости », об этом он сказал сегодня в суде в Осло на первом заседании по делу.

А.Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утойя, где погибли 69 молодых людей.

На вопрос судьи, признает ли А.Брейвик себя виновным, обвиняемый ответил, что не изменил своего мнения. "Я признаю, что совершил эти действия, но виновным себя не считаю", - сказал А.Брейвик.

Кроме того, он заплакал в зале суда во время демонстрации его собственного пропагандистского видеоролика. Двенадцатиминутный ролик, в котором он обосновывает свою агрессию, А.Брейвик разместил на YouTube перед совершением терактов. В нем идет речь об опасности распространения "культурного марксизма" и ислама. На кадрах - изображения крестоносцев.