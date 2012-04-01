150 стран мира на час выключили свет

В числе знаменитых зданий, временно "погасших" в субботу вечером, - оперный театр и мост "Харбор-Бридж" в Сиднее, Вашингтонский кафедральный собор, Великая Китайская стена и олимпийский стадион "Птичье гнездо" в Пекине, торговые комплексы Сингапура и самое высокое здание мира – небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае, передает официальный сайт акции.

В Лондоне к акции присоединились сразу несколько зданий: Биг-Бен, Тауэрский мост, Букингемский дворец и Собор Святого Павла.

Парижская Эйфелева башня стала исключением, поскольку власти города из соображений безопасности решили выключить ее освещение всего на пять минут. Впрочем, в столице Франции было отключено освещение 230 достопримечательностей, в том числе Собор Парижской Богоматери, Триумфальная арка, фонтаны и мосты через Сену.

В Берлине экологические активисты зажгли 5 тыс. голубых и зеленых свечей в форме земного шара на площади перед Бранденбургскими воротами, которые позже также были обесточены.

К акции приобщилось немало украинских городов. Возглавил перечень Киев – в столице сэкономили на подсветке Крещатика, главной колокольни Киево-Печерской лавры, Собора святой Софии, Арки Дружбы Народов, Михайловского собора и др.

Москва принимала участие в "Часе Земли" отключением, в числе прочего, подсветки здания МГУ, трамплина на Воробьевых горах, высоток, Киевского вокзала и ресторана "Пекин".

Наиболее оригинальные фотографии акции обещает опубликовать голландский астронавт Андре Кёйперс, который наблюдал за происходящим с борта Международной космической станции.

В этом году количество стран, принимающих участие в акции, стало рекордным: в 2011-м "Час Земли" поддержали 135 стран. В этом году свет выключали в 6494 городах в 150 странах.

"Час Земли" появился в 2007 году в Сиднее как энергосберегающая инициатива и был впоследствии поддержан организациями экологов по всему миру.