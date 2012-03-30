У лидеров белорусской оппозиции отобрали паспорта

Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Александр Отрощенков и лидер партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин подали в Управление внутренних дел на транспорте (УВДТ) Орши заявления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением документов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Минске.

«Когда после суда мы пришли за своими вещами в УВДТ, паспорта нам не вернули. Сотрудники УВДТ посоветовали искать документы в отделах по гражданству и миграции по месту жительства», - сказал А.Отрощенков.

В свою очередь, С.Калякин уточнил, что они расценивают это как хищение личного имущества граждан и хищение документов, поэтому обратились с заявлением, чтобы по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Он также заявил, что не собирается обращаться ни в какие отделы по гражданству и миграции по поводу своего паспорта.

«У меня его изъяли сотрудники милиции и обратно не выдали. Я расцениваю это как хищение, поэтому самостоятельно разыскивать паспорт не буду. Пусть возбуждают уголовное дело, и розыском моего паспорта, равно как и его похитителей, занимаются компетентные органы», - сказал С.Калякин.

Как сообщал УНИАН, 29 марта А.Лебедько, С.Калякин и А.Отрощенков были оштрафованы судом на 350 тысяч белорусских рублей каждый. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве (нецензурная брань).

Все трое были сняты с поезда «Минск-Москва» в Орше в ночь на 28 марта. Из Москвы они собирались вылететь в Брюссель, где планировались встречи с представителями Евросоюза. Вначале сотрудники таможни заявили, что оппозиционеры подозреваются в транспортировке наркотических средств, позже стало известно, что их обвиняют в мелком хулиганстве, якобы совершенном в поезде. При задержании у оппозиционеров отобрали паспорта.