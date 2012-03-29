Власти Ирака требуют похоронить Саддама еще раз

Правительство Ирака направило родственникам казненного экс-президента Саддама Хусейна официальное письмо с требованием закрыть для посещения его могилу в г.Тикрит. Кроме того, им предписано перезахоронить останки, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Al-Arabia.

На этот шаг власти пошли, чтобы положить конец массовому паломничеству к могиле С.Хусейна.

"В письме сказано, что нам следует закрыть доступ к могиле и найти место для перезахоронения", - подтвердил глава клана, к которому принадлежал казнённый диктатор.

Вместе с тем, он сообщил, что губернатор провинции Салах-ад-Дин, где находится город Тикрит, пообещал разобраться с требованием правительства и по возможности сохранить прежний порядок. Он также отметил, что с годами поток людей к могиле С.Хусейна только увеличивается.



