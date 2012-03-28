В Москве ограбили квартиру дочери известного музыканта

Дочь известного виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича заявила в полицию об ограблении квартиры в центре Москвы, сообщил РИА Новостив среду источник в правоохранительных органах столицы.

"Дочь Ростроповича Ольга обратилась с сообщением о краже в среду утром. На место сразу выехала следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, составляется перечень похищенного.