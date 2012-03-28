В Москве ограбили квартиру дочери известного музыканта
08:18, 28 марта 2012Мир
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На место сразу выехала следственно-оперативная группа
Дочь известного виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича заявила в полицию об ограблении квартиры в центре Москвы, сообщил РИА Новостив среду источник в правоохранительных органах столицы.
"Дочь Ростроповича Ольга обратилась с сообщением о краже в среду утром. На место сразу выехала следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, составляется перечень похищенного.
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