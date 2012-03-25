Поляки злятся на UEFA из-за проблем с билетами на Евро-2012

Поляки возмущены проблемами с приобретением билетов на Евро-2012 через официальный веб-сайт Европейской футбольной федерации (UEFA), которая безосновательно аннулирует резервирование и месяцами не возвращает деньги за купленные билеты.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborza, описывая трудности, о которых все чаще сообщают поляки изданию.

Газета описывает историю господина Бартоша, который весной прошлого года выиграл четыре билета, за которые заплатил и получил подтверждение от UEFA об их покупке, а в сентябре билеты пропали из его профиля на официальном веб-сайте.

"Получил ответ, что резервирование было аннулировано из-за того, что не подал подтверждения инвалидности (один из билетов был для инвалида). Я имею его. UEFA заявляет, что 4 раза высылала мне информацию о том, что нужно предоставить такой документ, а я не получил ни одного", - рассказывает человек.

Он отметил, что федерация пообещала возвратить заплаченные за билеты 130 евро "быстро", а, отвечая на его уточняющее вопрос, когда это может произойти, написала: "скоро насколько это возможно".

"Был октябрь. А денег он до сих пор не получил", - пишет GW, отмечая, что представители UEFA больше не отвечают на письма мужчины.

Издание сообщает, что получает в последнее время "очень много" похожих историй от поляков, которым федерация не возвращает деньги от нескольких месяцев до полугода.

Газета описывает также еще одну историю господина Марчина, которая подтверждает версию, что UEFA не справляется с организацией продажи билетов на Евро-2012.

Мужчина, по данным газеты, сначала три месяца не мог получить деньги за билеты, которые он решил продать, а затем получил плату за них дважды.

Представители польских организаторов Евро-2012 подчеркивают, что за продажу билетов на чемпионат полностью отвечает Европейская футбольная федерация, отмечая, что тоже получают много сигналов о проблемах.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Антимонопольный комитет Польши (UOKiK) сообщил о том, что еще в августе прошлого года подал в суд на Европейскую футбольную федерацию из-за правил продажи билетов на Евро-2012, которые, по мнению экспертов ведомства, нарушают права потребителей.

Польский суд первой инстанции должен рассмотреть этот иск 22 июня - чуть больше чем за неделю до завершения Евро-2012.

Польские СМИ, комментируя этот вопрос, отмечали, что UEFA сформулировало правила продажи билетов таким образом, что «по сути не несет никакой ответственности за возможные проблемы".