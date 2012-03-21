Медведев назначил своего спецпредставителя по Приднестровью

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил вице-премьера РФ по вопросам ВПК Дмитрия РОГОЗИНА своим специальным представителем по Приднестровью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Комментируя назначение Д.РОГОЗИНА, пресс-секретарь Президента РФ Наталья ТИМАКОВА сообщила, что «при этом назначении учитывалось наличие у него опыта ведения международных переговоров, поскольку ситуация в Приднестровье непростая и требует тех навыков и полномочий, которые есть у вице-премьера».