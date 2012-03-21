Медведев назначил своего спецпредставителя по Приднестровью
21:49, 21 марта 2012Мир
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При этом назначении учитывалось наличие опыта ведения международных переговоров
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил вице-премьера РФ по вопросам ВПК Дмитрия РОГОЗИНА своим специальным представителем по Приднестровью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
Комментируя назначение Д.РОГОЗИНА, пресс-секретарь Президента РФ Наталья ТИМАКОВА сообщила, что «при этом назначении учитывалось наличие у него опыта ведения международных переговоров, поскольку ситуация в Приднестровье непростая и требует тех навыков и полномочий, которые есть у вице-премьера».
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