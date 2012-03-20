Украина отказалась от египетской говядины

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины с 20 марта запретила ввоз в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из него из Арабской Республики Египет из-за вспышки ящура.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что последний случай ящура в Украине регистрировался в 1988 году. С 1992 года в стране приостановлена ​​вакцинация скота против ящура.