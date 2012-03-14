Лидер республиканских праймериз в США потерпел сразу два поражения

Бывший сенатор Рик Санторум во вторник одержал победу на праймериз Республиканской партии сразу в двух важных штатах - Алабаме и Миссисипи.

Как сообщают американские СМИ, участвующие в подсчете голосов, в Алабаме Санторум набрал 35%, а в Миссисипи - 33%, после чего был объявлен победителем.

На втором месте в обоих штатах - бывший спикер палаты представителей Конгресса, консерватор Ньют Гингрич. Он набрал соответственно 30% и 31% в Алабаме и Миссисипи, что не стало сенсацией: ранее он уже выиграл праймериз в соседней Джорджии и Южной Каролине.

Не слишком удачными стали результаты для лидера предвыборной гонки, экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни, выделяющегося на фоне своих конкурентов умеренными взглядами. Он набрал 28% в Алабаме и 30% в Миссисипи.

Замыкает четверку, как обычно, конгрессмен Рон Пол с 5% и 4%. Он и сам не раз признавался, что начал предвыборную кампанию не ради победы, а ради участия - пропаганды своих либертарианских идей, замечает РИА Новости.

На праймериз в Алабаме определяются 47 голосов делегатов на будущем съезде Республиканской партии, в Миссисипи - 37 голосов. Эти голоса будут распределены пропорционально результатам праймериз. Для того, чтобы стать единым кандидатом от партии, нужны голоса 1144 делегатов. Съезд пройдет в конце августа во Флориде.

Во вторник лидера гонки определяют также штаты Гавайи и территория Американское Самоа, где проходят собрания избирателей.

Президентские выборы в США пройдут 6 ноября 2012 года.