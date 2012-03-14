Украинские военные второй день совещаются в штабе 5-го флота США

Рабочая группа Вооруженных сил Украины во главе с начальником Центра морских операций Военно-морских сил капитаном 1-го ранга Дмитрием ШАКУРОЙ 12-14 марта находится с визитом в штабе 5-го флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Манаме (Королевство Бахрейн).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Делегация проведет рабочие встречи с представителями 5-го флота ВМС США по вопросам изучения опыта борьбы с пиратством в Аденском заливе и примет участие в заседании Координационной группы по обмену информацией и предотвращению конфликтных ситуаций в борьбе с пиратством (SHADE).

По информации заместителя начальника штаба ВМС Украины капитана 1-го ранга Андрея РЫЖЕНКО, в заседании SHADE примут участие около 100 представителей флотов стран Европы, Азии, Ближнего Востока, командований операции Европейского Союза „Аталанта”, операции НАТО „Океанский щит” и командование 5-го флота ВМС США.

Будут согласованы вопросы совместных действий в борьбе с пиратством на море, проведение конвойных операций, патрулирования опасных районов, осуществления воздушного патрулирования, а также всестороннего обеспечения сил.

«Как известно, на сегодняшний день наиболее опасным районом для судоходства является побережье Сомали. Несколько лет назад рядом международных организаций безопасности и отдельными странами были приняты меры по проведению операций по борьбе с пиратством на море. С целью координации совместных усилий было решено раз в квартал проводить в городе Манама заседание Координационной группы по обмену информацией и предотвращению конфликтных ситуаций в борьбе с пиратством при участии представителей всех стран и организаций, борющихся с пиратством», - отметил А.РЫЖЕНКО.

Как добавил заместитель начальника штаба, непосредственной задачей представителей украинского флота во время мероприятия является координация планов привлечения активов ВМС Украины к борьбе с пиратством, изучение опыта иностранных коллег, знакомство с районом проведения операций.

Представители украинских ВМС в подобном мероприятии принимают участие уже в третий раз.