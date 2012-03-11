Россия и Казахстан ринулись защищать Лукашенко

Россия, Казахстан и Беларусь заявляют о недопустимости санкций со стороны США и Евросоюза против Минска.

Как сообщили УНИАН в правительстве РФ, об этом говорится в совместном заявлении, которое подписал премьер-министром Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ, премьер-министр Казахстана Карим МАСИМОВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Действуя в духе общего подхода, согласованного главами государств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также с учетом неоднократных заявлений США и Европейского Союза о возможности применения экономических ограничений к одному из государств - членов Таможенного союза/Единого экономического пространства правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подтверждают недопустимость использования мер экономического давления либо принуждения», - говорится в документе.

Подчеркивается, что подобные меры создают искусственные барьеры в торговле, необоснованные препятствия экономическому взаимодействию субъектов хозяйствования на территории Таможенного союза/Единого экономического пространства, ущемляют законные интересы экономической безопасности государств, что чревато нанесением ущерба продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству, развитию интеграционных процессов на евразийском континенте. Это будет иметь негативные последствия, прежде всего для простых граждан.

«Правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации твердо убеждены, что только равноправный и уважительный диалог будет способствовать урегулированию международных разногласий, и выступают за отказ от любых действий, препятствующих такому диалогу», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступили с совместным заявлением о недопустимости использования мер экономического давления либо принуждения в межгосударственных отношениях.

27 февраля Совет министров иностранных дел стран ЕС принял решение расширить список невъездных в страны Евросоюза представителей Белорусского государства, включив в него еще 21 фамилию.

28 февраля Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.

Кроме этого, главе представительства Европейского Союза в Беларуси Майре МОРА и послу Польши в Беларуси Лешеку ШЕРЕПКЕ предложено выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Вечером 28 февраля в Брюсселе прошло экстренное совещание комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности, на котором страны ЕС приняли решение отозвать из Минска своих послов.