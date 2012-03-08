Саркози обещает побороться за признание геноцида армян

Президент Франции Николя Саркози будет способствовать принятию закона о криминальной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи. Об этом он заявил на встрече с представителями армянского общества в Єлисейском дворце.

Закон, о котором говорил Саркози, предусматривает криминальную ответственность в частности за публичное отрицание факта геноцида армян в конце Первой мировой войны в тогдашнем турецком государстве, Османской империи.

Ранее данный закон уже поддержали обе пылать французского парламента, но в конечном итоге Конституционный совет Франции признал его таким, который нарушает право на свободу высказываний и не отвечает Основному закону страны.

Напомним, принятие 23 января закона, который предусматривает наказание за публичное отрицание всех официально признанных Францией геноцидов, в том числе армян, вызвало негативную реакцию со стороны Турции, которая отзывала своего посла из Парижа.

Турция категорически против использования термина «геноцид» относительно убийства армян в Османской империи в 1915 году.

Инициативность Николя Саркози относительно упомянутого закона некоторые СМИ во Франции объясняют приближением президентских выборов, запланированных на апрель. Армянская диаспора во Франции в настоящее время насчитывает около 600 тысяч человек.

Признание геноцида армян во Франции может открыть новые возможности для признания Голодомора в Украине.

Тиждень