США инвестируют $68 млн в модернизацию военной базы в Румынии

США инвестируют 68 млн долл. в модернизацию военной базы в Румынии в течение двух последующих лет, сообщил генерал американской армии Дэвид Маккирнан в ходе визита на военную авиабазу "Михаил Когэлничану" близ Констанцы. Он отметил также, что использование американскими войсками базы в Румынии не представляет никакой угрозы ни для России, ни "для кого-либо еще". На военной базе "Михаил Когэлничану" в настоящее время дислоцированы 660 американских военнослужащих, передает Associated Press.