Жертвами взрывов в Конго стали более 200 человек

Короткое замыкание стало причиной взрывов на военном складе в столице Республики Конго Браззавиле, жертвами которых стали более 200 человек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сказал в эфире местного радио представитель правительства Конго Бьенвеню ОКЕМИ.

В результате трагедии ранения получили около 1,5 тыс. человек, отметил Б.ОКЕМИ.

Произошедшее побудило правительство страны принять решение о переносе всех военных объектов за пределы столицы (сейчас в Браззавиле расположены пять воинских частей). Кроме того, Кабинет министров распорядился о введении на пострадавших территориях комендантского часа.

Пожар начался в одном из бараков полка, расположенного в густонаселенном районе на севере столицы Конго в воскресенье. Первый взрыв прогремел утром, за ним последовало еще несколько, а днем произошел второй мощный взрыв. Детонация снарядов на складе стала причиной многочисленных пожаров в городе, справиться с которыми удалось не сразу, так как основные силы были брошены на тушение складских помещений.