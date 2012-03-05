В Киргизии оппозиция победила на выборах

В Киргизии оппозиционные силы победила на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти.

Голосование проводилось в областных центрах Оше, Караколе, городе Токмаке Чуйской области и 13 сельских округах, сообщает радио «Свобода».

В Оше, втором по величине городе Киргизиии, за оппозиционную партию "Народное единство" проголосовало около 47% избирателей.

По предварительным данным, социал-демократы, лидером которых является Президент страны Алмазбек АТАМБАЕВ, и партия "Республика" во главе с премьер-министром Омурбеком БАБАНОВЫМ набрали соответственно 24% и 17% голосов.

Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены позднее.