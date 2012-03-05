В Киргизии оппозиция победила на выборах
09:16, 05 марта 2012Мир
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Оппозиционные силы победили на выборах в местные органы власти
В Киргизии оппозиционные силы победила на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти.
Голосование проводилось в областных центрах Оше, Караколе, городе Токмаке Чуйской области и 13 сельских округах, сообщает радио «Свобода».
В Оше, втором по величине городе Киргизиии, за оппозиционную партию "Народное единство" проголосовало около 47% избирателей.
По предварительным данным, социал-демократы, лидером которых является Президент страны Алмазбек АТАМБАЕВ, и партия "Республика" во главе с премьер-министром Омурбеком БАБАНОВЫМ набрали соответственно 24% и 17% голосов.
Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены позднее.
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