Расмуссен: НАТО не планирует вторжения в Сирию

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН подтвердил, что Альянс не планирует операцию против Сирии и не откажется от сохранения военного присутствия в Афганистане, несмотря на гибель двух американских инструкторов.

"У НАТО нет никаких намерений вторгаться в Сирию. Мы осуждаем то, что там происходит, однако Альянс решил, что лучшим решением этой проблемы может быть только внутрирегиональное", - сказал журналистам А. Фог РАСМУССЕН, который прибыл в столицу США для участие в семинаре НАТО, передает РИА «Новости».

Он призвал не сравнивать ситуацию в Сирии и в Ливии, где силы НАТО наносили ракетно-бомбовые удары по противостоящим оппозиции правительственным войскам.

"В Ливии у нас был абсолютно четкий мандат ООН, и мы обладали поддержкой нескольких стран региона. Ничего этого нет в Сирии. Я приветствую усилия Лиги арабских государств по поиску решения ситуации в Сирии. Пока они не были успешными, но я уверен, что страны региона выработают подходящий способ урегулирования", - сказал генсек НАТО.