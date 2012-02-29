Спецназ расстрелял под Москвой пятерых нападавших

В подмосковных Химках при нападении на склад убиты пять преступников, ранения получил сотрудник спецзназа МВД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Московской области.

"Оперативникам поступила информация о готовящемся нападении на склад на Заводской улице. Была организована засада. Бандиты, которых было порядка 10, оказали сопротивление полицейским, и завязалась перестрелка", - сказал собеседник агентства.