Спецназ расстрелял под Москвой пятерых нападавших

05:07, 29 февраля 2012
Мир
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У склада была засада

В подмосковных Химках при нападении на склад убиты пять преступников, ранения получил сотрудник спецзназа МВД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Московской области.

"Оперативникам поступила информация о готовящемся нападении на склад на Заводской улице. Была организована засада. Бандиты, которых было порядка 10, оказали сопротивление полицейским, и завязалась перестрелка", - сказал собеседник агентства.

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