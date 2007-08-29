Боевики Талибана сегодня начнут освобождать заложников

Боевики движения "Талибан" начнут освобождать южнокорейских заложников уже сегодня. Такое заявление сделали представители движения. "Мы решили начать освобождение с сегодняшнего дня, и мы прилагаем для этого все усилия", - цитирует их слова Reuters. Напомним, накануне власти Южной Кореи заявили, что "Талибан" готов освободить всех 19 южнокорейских заложников. Представитель движения "Талибан" также подтвердил, что движению удалось достичь взаимопонимания с южнокорейскими властями. Освобождение займет некоторое время; правительство Южной Кореи также пообещало талибам прекратить христианско-просветительскую деятельность своих граждан на территории Афганистана.

Между тем, по неофициальным данным, власти Южной Кореи приняли выдвинутые талибами условия и согласились вывести из Афганистана все свои войска и весь гражданский персонал до конца 2007 г.

Напомним, группа из 23 южнокорейских христиан-миссионеров, находившихся в Афганистане, была захвачена талибами 19 июля 2007 г. во время поездки на автобусе из Кабула в Кандагар. Переговоры между афганскими властями и боевиками движения "Талибан" при посредничестве афганских старейшин не принесли никаких результатов. Экстремисты не отказались от своего требования об освобождении содержащихся в тюрьмах талибов в обмен на освобождение заложников. В результате боевики убили двух пленников.

РБК-Украина