В Швеции тяжело ранен узбекский исламский деятель
02:31, 23 февраля 2012Мир
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Нападавший сделал 3-4 выстрела
В шведском городе Стромсунд совершено покушение на известного узбекского исламского деятеля - имама Обидхон-Кори Назарова. Он тяжело ранен.
Как сообщает узбекская служба Радио "Свобода", Назаров получил три или четыре огнестрельных ранения и находится в критическом состоянии.
Имам живет в Швеции с 2006 года - там ему предоставили политическое убежище.
У Назарова десятки тысяч последователей, и в свое время он считался одним из самых влиятельных оппонентов режима президента Ислама Каримова.
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