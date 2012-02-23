В Швеции тяжело ранен узбекский исламский деятель

В шведском городе Стромсунд совершено покушение на известного узбекского исламского деятеля - имама Обидхон-Кори Назарова. Он тяжело ранен.



Как сообщает узбекская служба Радио "Свобода", Назаров получил три или четыре огнестрельных ранения и находится в критическом состоянии.



Имам живет в Швеции с 2006 года - там ему предоставили политическое убежище.



У Назарова десятки тысяч последователей, и в свое время он считался одним из самых влиятельных оппонентов режима президента Ислама Каримова.