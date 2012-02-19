Президент Латвии поблагодарил тех, кто голосовал против госстатуса русскому
"Референдум стал серьезным уроком"
Президент Латвии Андрис Берзиньш поблагодарил граждан страны, которые на референдуме проголосовали против предоставления русскому языку государственного статуса.
"Благодарю всех, кто встал на защиту госязыка и Латвии как единственной страны в мире, где латышский язык, народные традиции и все латышское могут существовать, развиваться и объединять всех, кто является истинными патриотами этой страны", - сказал Берзиньш журналистам в воскресенье.
По словам президента Латвии, референдум стал серьезным уроком для общества.
"Я благодарю всех, кто сумел сохранить в накаленной атмосфере референдума хладнокровие и толерантность, не поддался на провокации и разжигание вражды. Одновременно нам нужно помнить, что с референдумом ничего не заканчивается.
Все, кто хочет здесь жить на основе взаимного уважения и понимания, должны немедленно начать дискуссию, диалог о том, как преодолеть подозрения, обиды и недоразумения. В противном случае люди с экстремистскими взглядами смогут так же манипулировать нашим обществом, как это нередко случалось раньше", сказал Берзиньш.
Напомним, в субботу, 18 февраля, в Латвии прошел референдум о признании русского языка вторым государственным. По последним данним ЦИК Латвии, "против" проголосовали около 80% процентов граждан страны. Отметим, что явка на референдуме была достаточно высокой - в процедуре приняли участие 69,23% латвийских избирателей.