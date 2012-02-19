Первой женщиной в Египте, решившей баллотироваться на должность Президента страны, стала известная египетская журналистка, популярная телеведущая и общественный деятель Бусейна КАМЕЛЬ.

Как передает РИА «Новости», Б.КАМЕЛЬ официально объявила о своем вступлении в предвыборную кампанию на массовом митинге революционной молодежи в городе Порт-Саид.

В качестве первой предвыборной речи перед сотнями сторонников тележурналистка выбрала критику нынешних военных властей - тема, которая сейчас наиболее популярна среди радикально настроенной молодежи, в том числе, и сторонников группировки "6 Апреля", организовавшей митинг на набережной Порт-Саида.

«Высший военный совет, который со времени египетской революции 25 января 2011 года управляет страной, использует те же методы, что и режим бывшего Президента Хосни МУБАРАКА», - заявила Б.КАМЕЛЬ. По ее мнению, Военный совет должен передать власть новому, всенародно избранному главе государства «в самые короткие сроки».

Теперь Б.КАМЕЛЬ, которую поддерживают несколько творческих профсоюзов, женские организации и часть молодежных движений, чтобы стать Президентом, необходимо официально зарегистрироваться кандидатом, провести предвыборную кампанию и победить на выборах нового главы государства, которые должны состояться в Египте до конца июня нынешнего года.