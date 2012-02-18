На волосах капитана Costa Concordia обнаружен кокаин

На волосах капитана затонувшего у берегов Италии круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино обнаружены следы кокаина, сообщает Associated Press со ссылкой на адвокатов пострадавших пассажиров.

Однако, по данным экспертизы следствия, в моче и в самих волосах капитана следов наркотика не обнаружено, что означает, что Ф.Скеттино не принимал кокаин. Адвокаты пострадавших сообщили, что будут настаивать на повторной экспертизе с участием независимых экспертов.

17-палубный круизный лайнер Costa Concordia сел на риф 13 января у острова Джильо в Тирренском море. Всего на борту находились около 3200 пассажиров и 1023 члена экипажа. Жертвами крушения, по официальным данным, стали 17 человек, судьба еще 16 пассажиров до сих пор остается неизвестной.

Действия и поведение капитана при крушении уже подверглись самой суровой критике.