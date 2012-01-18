Капитан затонувшего лайнера Costa Concordia признался во лжи

Капитан потерпевшего крушение лайнера Costa Concordia Франческо СКЕТТИНО в ходе допроса признал, что ранее он солгал, сказав, что встал на якорь вскоре после столкновения с рифом.

Как передает Лента.ру, отречься от прежнего заявления Ф.СКЕТТИНО вынудила 40-минутная видеозапись, которую сделали итальянские таможенники, прибывшие на место происшествия через 10 минут после столкновения. На видео видно, что Ф.СКЕТТИНО поставил судно на якорь далеко не сразу.

Помимо этого, капитан признал, что он допустил ошибку, проплывая мимо острова Джильо. "Не знаю, почему это случилось. Я пал жертвой своих мыслей", - цитирует капитана итальянская La Repubblica.

По словам Ф.СКЕТТИНО, он слишком поздно принял решение поворачивать, из-за чего судно попало на мель и напоролось на риф. Сначала капитан заявлял, что судно столкнулось со скалами, не обозначенными на карте.

Следствие также установило, что между столкновением (которое произошло в 21.42 по местному времени) и началом эвакуации (22.8) Ф.СКЕТТИНО сделал как минимум три звонка Роберто ФЕРРАРИНИ, который занимается в компании Costa Crociere (именно ей принадлежал лайнер) управлением морскими круизами. Содержание разговоров следствие надеется установить, допросив Р.ФЕРРАРИНИ, так как Ф.СКЕТТИНО не смог их пересказать.

Кроме того, Ф.СКЕТТИНО продолжил отрицать обвинения в том, что он сбежал с тонущего лайнера. По словам капитана, он помогал пассажирам садиться в шлюпки, но внезапно споткнулся и сам оказался внутри одной из них. Почему в той лодке оказались его помощники Димитри ХРИСТИДИС и Сильвия КОРОНИКА, он не объяснил.

Для того, чтобы убедиться, что капитан был трезв во время столкновения, следствие решило проверить его на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в ночь на 14 января. На борту находились 4 тыс. 234 человека, в том числе около тысячи членов команды. Спасатели нашли тела 11 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести. Утром 18 января поисковые работы приостановили.