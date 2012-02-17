В Германии прокурор требует привлечь к ответственности Президента

В Германии прокурор города Ганновер направил в нижнюю палату парламента - Бундестаг - запрос о снятии иммунитета от уголовного преследования с Президента страны Кристиана ВУЛЬФА.

Об этом передает радио «Свобода».

Бундестаг теперь должен принять решение о том, будет ли Президент Германии лишен неприкосновенности.

В последние месяцы вокруг Президента разгорелся ряд скандалов, связанных с обвинениями в коррупции в его адрес.

В середине декабря в прессе появились сообщения о том, что несколько лет назад, будучи премьер-министром земли Нижняя Саксония, К.ВУЛЬФ получил льготный кредит от супруги своего друга в размере 500 тыс. евро. Впоследствии стало известно о том, что Президент Германии пытался воспрепятствовать публикации материала об этом в газете "Бильд", позвонив ее главному редактору. Сам К.ВУЛЬФ, избранный Президентом в 2010 году при поддержке правящего Христианско-демократического союза, отказался уйти в отставку, заявив, что не нарушал закон.