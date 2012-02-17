Британская разведка рассекретила досье на Чарли Чаплина

Британская разведка МИ-5 рассекретила досье на Чарли Чаплина, сообщает Эхо Москвы.

Чаплин передал средства для коммунистических организаций, - утверждается в донесении офицера МИ-5, отправленном в Вашингтон в октябре 1952 года, - пишет газета Гардиан.

Издание напоминает, что Чаплин не принял американское гражданство, хотя жил в США в течение 30 лет. Впрочем, он отрицал, что придерживается коммунистических взглядов. В 1953 году американские власти не дали Чаплину вернуться в Америку, он остался жить в Швейцарии, где и умер в 77-м.