В Иерусалиме школьный автобус попал в ДТП: погибли 10 детей

Граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Иерусалиме нет. Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации представительства Украины при Палестинской Национальной Администрации, 16 февраля 2012 года в северной части Иерусалима в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком погибли 10 школьников и 42 получили травмы.

По данным диппредставительства, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате ДТП нет.