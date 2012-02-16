Хиллари Клинтон может возглавить Всемирный банк?

Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Всемирного банка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в администрации президента.

Еще одним возможным претендентом на указанную должность называют бывшего советника Белого Дома по экономическим вопросам Лоуренса САММЕРСА (Lawrence Summers).

15 февраля нынешний руководитель Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК объявил, что покинет свой пост после истечения срока своих полномочий. Это произойдет 30 июня текущего года.

При этом 15 февраля в Госдепартаменте США заявили, что Х.КЛИНТОН не собирается становиться кандидатом на пост главы Всемирного банка, передает Reuters со ссылкой на слова представителя Госдепа Виктории НУЛАНД (Victoria Nuland).

Как отмечает Лента.ру, зарплата Р.ЗЕЛЛИКА на посту президента Всемирного банка превысила 450 тысяч долларов в год. Кроме того, по данным организации, ему причитается пенсия в размере почти 285 тысяч долларов.

Согласно негласной традиции, Всемирный банк возглавляет американец (а Международный валютный фонд - представитель европейских стран). В США ранее пообещали, что назовут своего кандидата в "ближайшие недели".

В середине 2011 года источники агентства Reuters уже сообщали, что Х.КЛИНТОН рассматривает возможность возглавить Всемирный банк после ухода с должности госсекретаря. Однако тогда же эту информацию опроверг представитель Х.КЛИНТОН Филипп РЕЙНС.