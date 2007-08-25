Задержан подозреваемый в лесных поджогах на Пелопоннесе

В субботу полиция Греции арестовала в городе Ареополис подозреваемого в поджоге лесов на юге полуострова Пелопоннес, сообщает АР. Имя задержанного не называется. Известно лишь, что он мужчина 65 лет. Арестованному уже предъявлено обвинение в поджоге, приведшему к многочисленным жертвам.

Накануне в Греции возникли около 170 лесных пожаров. Погибли по меньшей мере 46 человек.

В связи с пожарами премьер-министр страны Костас Караманлис (Costas Karamanlis) объявил чрезвычайное положение по всей Греции. При этом он заметил, что причиной многих из возникших пожаров явились умышленные поджоги. "Одновременное возникновение такого количества пожаров в различных частях страны не может быть совпадением. Правительство сделает все возможное, чтобы найти и наказать виновников пожаров", - заявил Караманлис.