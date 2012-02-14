Moody's пересмотрело рейтинги 9 стран еврозоны (список)

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело кредитные рейтинги 9 европейских стран, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Так, долгосрочный суверенны кредитный рейтинг Испании снижен до уровня А3 с А1, Италии - до А3 с А2, Мальты - до А3 с А2, Португалии - до Ва3 с Ва2, Словакии - до А2 с А1, Словении - до А2 с А1. Прогноз по всем рейтингам - "негативный".

Кроме того, рейтинги Австрии, Великобритании и Франции были сохранены на уровне Ааа, однако прогнозы по рейтингам изменены со "стабильных" на "негативные". Об этом сообщается в пресс-релизе Moody's.

По оценкам Moody's, эти девять стран стали более восприимчивы к финансовым и макроэкономическим рискам в результате кризиса еврозоны.

Ранее агентства S&P и Fitch Ratings понизили рейтинги ведущих испанских банков.

