Сегодня в Сирии погибли не менее 126 человек

Жертвами столкновений в Сирии в четверг стали по меньшей мере 126 человек.

По информации сирийских активистов, правительственные силы активизировали атаки на опорные пункты оппозиции, выступающей против режима президент Башара Асада. Около 110 человек погибли при интенсивном обстреле района

Сегодня Ливия объявила о высылке сирийских дипломатов в течение 72-х часов, признав оппозиционный Сирийский национальный совет единственным официальным представителем страны. Перед этим о высылке из Берлина четырех сирийских дипломатов сообщила Германия. Ранее США, ведущие европейские и ряд арабских стран отозвали из Дамаска своих послов.

9 февраля в городе Хомс погиб сирийский журналист-стрингер Мазар Тайяра, сотрудничавший с газетами The Guardian и Die Welt, а также с телеканалами CNN и "Аль-Джазира", пишет The Guardian. Один из друзей Тайяры рассказал AFP, что журналист погиб при артобстреле: осколками его ранило в голову, живот и ноги. Медики не смогли ему помочь.

Тайяра снимал для западных изданий видеосюжеты из осажденного города, а описывал происходящие там события для иностранных изданий по телефону, сам принимал участие в выступлениях оппозиции в качестве рядового демонстранта и помогал коллегам-журналистам из других стран, приезжавшим в Хомс.

Тайяра стал уже пятым журналистом, погибшим в Сирии за последний год, отмечает Лента.ру.