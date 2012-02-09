ЕС и Турция договорились усилить сотрудничество

Европейский Союз и Турция договорились усилить сотрудничество в энергетике.Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение было достигнуто во время сегодняшних встреч в Стамбуле комиссаров ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ и по вопросам энергетики Гунтера ЭТТИНГЕРА с чиновниками Турции.

Согласно достигнутым договоренностям, совместная рабочая группа до мая этого года должна разработать “дорожную карту”, в которой определить конкретные действия усиленного сотрудничества в вопросах интеграции рынков электроэнергии и газа, развития инфраструктуры, обеспечения безопасности транспортировки газа, содействия развитию возобновляемой энергетики и усиления энергоэффективности.

В пресс-службе не предоставили других деталей.