Обвиняемого по делу о Смоленской катастрофе генерала выгнали на улицу

Заместитель главы Государственной охраны Польши (BOR) Павел БЕЛАВНЫ, который сегодня официально обвинен в ответственности за Смоленскую авиакатастрофу 10 апреля 2010 года, уволен со службы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского Министерства внутренних дел.

"Глава МВД Яцек ЦИХОЦКИЙ уволил вице-главу BOR генерала Павла БЕЛАВНЫ. Глава BOR генерал (Мариан) ЯНИЦКИЙ также приостановил исполнение им служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что отставка П.БЕЛАВНЫ связана с сегодняшним предъявлением ему обвинений по делу Смоленской авиакатастрофы.

МВД напомнило, что прокуратура обвинила уже экс-заместителя главы службы Государственной охраны в невыполнении служебных обязанностей во время организации визита Президента Польши Леха Качинского в Смоленск 10 апреля 2010 года.

В пресс-службе отметили, что обвинения также касаются подготовки визита главы правительства Дональда ТУСКА в Смоленска тремя днями ранее.

Кроме этого, генерала обвинили в даче неправдивых показаний.

Как сообщал УНИАН, 45-летний генерал П.БЕЛАВНЫ во время сегодняшнего допроса в прокуратуре не признал своей вины. По предъявленным обвинениям ему грозит лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Награжденный в 2005 году "Золотым крестом за Заслуги" генерал начал работать в BOR в 1991 году, дослужился до должности заместителя руководителя в 2007 году.

Справка УНИАН. В Польше несколько прокуратур, среди них - военная, ведут отдельные расследования по делу Смоленской авиакатастрофы, которую ряд обозревателей считают крупнейшей польской трагедией после расстрела около двух десятков тысяч польских офицеров советским НКВД в Катыне в 1940 году.

Специальная польская правительственная комиссия, которая изучала технические причины падения самолета, летом прошлого года назвала главной причиной трагедии "ошибки пилотов", отметив, что повлияли на нее также действия российских диспетчеров.

Делегация почти 100 польских высокопоставленных лиц во главе с Президентом Лехом Качинским и его супругой 10 апреля 2010 года летела в Смоленск, чтобы почтить память погибших в Катыне офицеров.