Армия вступила в столкновение с полицией

В бразильском штате Баия произошли столкновения между полицейскими, объявившими забастовку, и военными, которые были посланы в это штат, чтобы навести порядок, сообщает Би-би-си.

Бразильское телевидение показало, как солдаты пытаются ворваться в административное здание в столице штата Салвадоре, в котором забаррикадировались демонстранты. Солдаты использовали резиновые пули.

В здании, где находятся несколько тысяч полицейских и членов их семей, отключено электричество.

В Салвадоре после начала забастовки число убийств увеличилось почти вдвое.

Салвадоре - третий по величине город в Бразилии и один из тех, которые примут у себя Чемпионат мира по футболу в 2014 году.