Семья президента Сирии пыталась бежать

Отряды оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) сорвали попытку членов семьи действующего президента страны Башара Асада выехать из страны, сообщил интернет-портал газеты "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на одного из полевых командиров ССА.

Бывший армейский офицер, рассказал, что "в воскресенье вечером колонна правительственных машин пыталась проехать в международный аэропорт Дамаска, однако отряды ССА предотвратили эту попытку".

По словам собеседника газеты, между повстанцами и президентской охраной завязалась перестрелка, на помощь подоспел вертолет, с воздуха прикрывший колонну автомобилей, после чего все машины развернулись и направились обратно в Дамаск по направлению к резиденции Башара Асада.

По предположению полевого командира ССА, в колонне находились жена президента Сирии с детьми, его мать - Аниса Махлуф - и племянник Башара Асада - Рами Махлуф с детьми.

Между тем, официальных комментариев об этом инциденте со стороны властей не поступало, замечает РИА Новости.