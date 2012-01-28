В Казахстане арестовали организаторов митинга оппозиции

Суд в Алма-Ате вынес решение об аресте на 15 суток организаторов несанкционированного митинга протеста казахстанской оппозиции против результатов парламентских выборов и арестов активистов оппозиции в связи с расследованем дела о событиях в городе Жанаозен.

Как сообщает радио «Свобода», лидеры Объединенной социал-демократической партии Казахстана Булат АБИЛОВ и Амиржан КОСАНОВ были признаны виновными в нарушении закона о проведении митингов и демонстраций.

Б.АБИЛОВ получил ещё трое суток ареста за неуважение к суду.

Председатель партии Жармахан ТУЯКБАЙ оштрафован.

На митинг собрались около тысячи человек. Основные требования оппозиции: отмена результатов выборов, роспуск парламента, освобождение политзаключенных и выход Казахстана из Единого экономического пространства с Россией и Беларусью.