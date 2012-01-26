От пожара серьезно пострадал старинный монастырь в Литве

В Литве от пожара серьезно пострадал старинный бернардинский монастырь Титувенай. Пожарные тушили огонь в течение семи часов.



Как сообщает Радио Свобода, здания монастыря называют шедевром восточноевропейской архитектуры XVII века в стиле барокко.



Пожар, очаг которого находился в музее монастыря, уничтожил около 300 ценных церковных экспонатов и более 2 тысяч кв. м кровли, на ремонт которой не так давно было потрачено 3 миллиона евро.



Старинный монастырский комплекс - с его фресками и уникальными деревянными скульптурами - сохранявшийся в течение веков, несмотря на войны и разрушения, сейчас понес ущерб на сумму не менее 4 миллионов евро.



По рассказам очевидцев, местные жители бросались в огонь, пытаясь спасти предметы церковной утвари, некоторым это удавалось. Люди не пострадали. Правительство Литвы в связи с пожаром в Титувенай объявило в Кельмесском районном самоуправлении режим чрезвычайной ситуации.



Ведется расследование причин и обстоятельств пожара.