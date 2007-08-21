Ураган ”Дин” получил максимальную категорию: власти эвакуируют туристов
08:47, 21 августа 2007Мир
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Скорость ветра достигает 255 км/час
|Фото AFP
Об этом сообщили специалисты американского Национального центра прогнозирования ураганов.
Скорость ветра достигает 255 километров в час, что может принести катастрофические разрушения, отмечает радио «Свобода».
Власти Мексики эвакуировали туристов с курортов на полуострове Юкатан, к которому приближается ураган. Закрыты нефтяные платформы в Мексиканском заливе.
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