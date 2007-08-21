Ураган ”Дин” получил максимальную категорию: власти эвакуируют туристов

Скорость ветра достигает 255 км/час

Сила приближающегося к побережью Мексики урагана "Дин" достигла максимальной - пятой категории. Сила приближающегося к побережью Мексики урагана "Дин" достигла максимальной - пятой категории. Об этом сообщили специалисты американского Национального центра прогнозирования ураганов. Скорость ветра достигает 255 километров в час, что может принести катастрофические разрушения, отмечает радио «Свобода». Власти Мексики эвакуировали туристов с курортов на полуострове Юкатан, к которому приближается ураган. Закрыты нефтяные платформы в Мексиканском заливе.

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