Турция грозит Франции за закон о геноциде армян

МИД Турции выступил с резким осуждением решения верхней палаты парламента Франции, которая в понедельник вечером, 23 января, одобрила законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян, передает Agence France-Presse. В заявлении министерства, в частности, говорится, что Анкара осуждает решение Сената Франции поддержать законопроект, которое является ярким примером безответственности.

Турецкий МИД, а также ряд турецких чиновников, пообещали, что решение Франции приведет к потере стратегического партнера, а также пообещал, что Турция предпримет все необходимые меры для борьбы с данным решением. В частности, Анкара рассматривает возможное снижение статуса дипломатических отношений с Парижем, а также пообещала, что будет заявлять о своем отношении к законопроекту "со всех возможных трибун".

Нижняя палата французского парламента, напоминает Лента.ру, одобрила законопроект, карающий штрафом и тюремным сроком за отрицание любого признанного законом геноцида, 22 декабря 2011 года. Тогда Турция также осудила решение парламентариев и отозвала своего посла в Париже на консультации.

Теперь одобренный в парламенте законопроект должен в течение 15 дней подписать президент Франции Николя Саркози, партия которого выступила инициатором рассмотрения документа. Многочисленная армянская диаспора, как ожидается, может проголосовать за него и его партию на весенних выборах.

Ожидается, что премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит во вторник, 24 января, с речью в парламенте, в которой подвергнет резкой критике действия французских парламентариев.

В Ереване, напротив, заявили, что Сенат Франции, приняв законопроект о наказании за отрицание геноцида армян, показал всему миру, что руководствуется общечеловеческими ценностями. Власти Армении надеются, что вслед за Францией и другие страны введут ответственность за отрицание геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

В 1915-1917 годах около полутора миллионов армян, проживавших в Османской империи, погибли во время погромов, а также от голода и болезней во время их насильственной депортации. Турция называет эти события "вынужденным переселением", отрицая сам факт геноцида. Геноцид армян признан рядом государств, в том числе Францией, Германией, Канадой и Россией.