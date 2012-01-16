Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило самый высокий рейтинг для Франции – ААА.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на последний доклад агентства, опубликованный сегодня.

Таким образом, Moody’s не поддержало позицию другого агентства, Standard & Poor`s, которое 13 января снизило кредитный рейтинг Франции сразу на две позиции – до АА+.

Moody’s также сообщило о намерении пересмотреть рейтинги стран ЕС в первом квартале в этом году.

При этом агентство уточнило, что рейтинг Франции может быть снижен при условии увеличения соотношения внешних заимствований к ВВП или в случае ухудшения экономической и финансовой конъюнктуры.