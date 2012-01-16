Китай раскритиковал санкции США против китайской государственной энергетической компании Zhuhai Zhenrong Corp за сделки с Ираном, передает Reuters.

"Введение санкций против китайской компании на основе внутреннего законодательства США абсолютно необоснованно и не соответствует духу и содержанию резолюций Совета Безопасности ООН об иранской ядерной проблеме. Пекин выражает глубокое недовольство и резкий протест действиям Вашингтона", - заявил пресс-секретарь МИД Китая Лю Вэйминь.

Американские санкции представляют угрозу экономике Китая, являющегося крупнейшим импортером иранской нефти. Власти Китая не раз критиковали США и Евросоюз (ЕС) за принятие односторонних санкций против Ирана, подчеркивая, что действия американских и европейских политиков не должны выходить за рамки резолюции Совбеза ООН.

Кроме китайской Zhuhai Zhenrong под действие американских санкций попали базирующаяся в ОАЭ энергетическая компания FAL Oil Company Ltd. и сингапурская Kuo Oil Pte Ltd. По данным, полученным надзорными органами США, компания Zhuhai Zhenrong выступала в роли посредника при осуществлении сделок на поставку в Иран бензина на сумму более 500 мнл долл. в период с июля 2010-го по январь 2011 года. Компанию Kuo Oil Pte американские специалисты уличили в поставках в Иран нефтепродуктов на сумму более 25 млн долл. в 2010-2011 годах, в то время как FAL Oil Company от аналогичных сделок с Тегераном получила более 20 млн долл.

В отношении Ирана действуют односторонние санкций США, Великобритании и Канады, направленные против энергетического и финансового секторов иранской экономики. При этом власти Франции поддерживают ввод новых, "беспрецедентных" санкций, в том числе заморозку активов Центрального банка Ирана, а также приостановку закупки иранской нефти. Накануне власти Японии выразили готовность сократить импорт иранской нефти.

США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Иранское правительство заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер.